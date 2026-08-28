SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10,09 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 9,911 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 179,98 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 27.08.2026 auf 18,16 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,98 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at