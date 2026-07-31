ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|ams-OSRAM-Investition im Blick
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31.07.2026 10:03:59
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden ams-OSRAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 10,86 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 920,810 ams-OSRAM-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 521,18 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 30.07.2026 auf 15,77 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 45,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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