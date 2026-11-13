SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 98,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 101,627 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (16,77 CHF), wäre das Investment nun 1 704,28 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 82,96 Prozent verkleinert.

ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at