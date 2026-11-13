ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Performance unter der Lupe
|
13.11.2026 10:03:46
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 98,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 101,627 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (16,77 CHF), wäre das Investment nun 1 704,28 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 82,96 Prozent verkleinert.
ams-OSRAM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
13.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI fällt (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
13.11.26
|AMS Osram mit weniger Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
13.11.26
|EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM setzt Wachstumskurs im Kerngeschäft trotz uneinheitlichem Marktumfeld fort – starke Entwicklung bei Opto Semiconductors (EQS Group)
|
13.11.26
|EQS-Adhoc: ams-OSRAM AG: ams OSRAM delivers continued core growth despite mixed end-market demand, led by strong Opto Semiconductors (EQS Group)
|
12.11.26
|Ausblick: ams-OSRAM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|09.04.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|16,60
|-9,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.