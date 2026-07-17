ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Rentabler ams-OSRAM-Einstieg?
|
17.07.2026 10:03:58
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die ams-OSRAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 89,34 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,119 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20,39 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 16.07.2026 auf 18,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,61 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
17.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
14.07.26