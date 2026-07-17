SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die ams-OSRAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 89,34 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,119 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20,39 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 16.07.2026 auf 18,22 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 79,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at