ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lukratives ams-OSRAM-Investment?
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27.11.2026 10:03:44
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 70,423 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 030,99 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 26.11.2026 auf 14,64 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,10 Prozent.
Insgesamt war ams-OSRAM zuletzt 1,29 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu ams-OSRAM AG
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17:59
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Zürich: SPI beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel: SPI fester (finanzen.at)
|
26.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|ams-OSRAM Reduce
|Baader Bank
|05.05.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ams-OSRAM neutral
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|ams-OSRAM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|17,05
|6,56%
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