SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurden ams-OSRAM-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 94,34 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das ams-OSRAM-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,600 ams-OSRAM-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 207,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,58 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,25 Prozent verringert.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,98 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at