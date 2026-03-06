ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

Lukrative ams-OSRAM-Investition? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 06.03.2016 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 115,47 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 86,606 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.03.2026 698,48 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,07 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 93,02 Prozent.

ams-OSRAM war somit zuletzt am Markt 805,61 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
11.02.26 ams-OSRAM Hold Deutsche Bank AG
