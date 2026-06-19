ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Lukrativer ams-OSRAM-Einstieg? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen ams-OSRAM-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 94,53 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,789 ams-OSRAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 937,00 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 18.06.2026 auf 18,31 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 80,63 Prozent verkleinert.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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