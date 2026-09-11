SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in ams-OSRAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 95,36 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 104,865 ams-OSRAM-Papiere. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 10.09.2026 1 900,16 CHF wert, da der Schlussstand 18,12 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 81,00 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at