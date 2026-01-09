ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables ams-OSRAM-Investment? 09.01.2026 10:05:10

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 106,39 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,940 ams-OSRAM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7,61 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 08.01.2026 auf 8,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 92,39 Prozent.

Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 865,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten