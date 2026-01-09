ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
09.01.2026 10:05:10
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 106,39 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,940 ams-OSRAM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7,61 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Papiers am 08.01.2026 auf 8,10 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 92,39 Prozent.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 865,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
