ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitabler ams-OSRAM-Einstieg?
|
23.01.2026 10:04:02
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 48,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 205,222 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (8,38 CHF), wäre die Investition nun 1 719,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,80 Prozent.
Am Markt war ams-OSRAM jüngst 801,46 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
|
23.01.26
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.01.26
|SLI aktuell: SLI mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26