SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 48,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 205,222 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.01.2026 gerechnet (8,38 CHF), wäre die Investition nun 1 719,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,80 Prozent.

Am Markt war ams-OSRAM jüngst 801,46 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at