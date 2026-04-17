ams-OSRAM Aktie

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WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Profitable ams-OSRAM-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug an diesem Tag 32,92 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303,747 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 11,58 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 517,39 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 64,83 Prozent.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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13.02.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
12.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
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