ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitable ams-OSRAM-Anlage?
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17.04.2026 10:03:58
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Anteile betrug an diesem Tag 32,92 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 303,747 ams-OSRAM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie auf 11,58 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 517,39 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 64,83 Prozent.
Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1,06 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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