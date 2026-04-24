SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ams-OSRAM-Einstiegs gewesen.

Am 24.04.2021 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 86,12 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,161 ams-OSRAM-Aktien. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 23.04.2026 14,60 CHF wert, da der Schlussstand 12,57 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 85,40 Prozent vermindert.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at