ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Lohnende ams-OSRAM-Anlage?
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24.04.2026 10:03:40
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 24.04.2021 wurde die ams-OSRAM-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 86,12 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,161 ams-OSRAM-Aktien. Die gehaltenen ams-OSRAM-Anteile wären am 23.04.2026 14,60 CHF wert, da der Schlussstand 12,57 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 85,40 Prozent vermindert.
ams-OSRAM wurde am Markt mit 1,23 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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