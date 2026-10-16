SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 115,10 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,688 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,56 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84,14 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at