ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Profitabler ams-OSRAM-Einstieg? 16.10.2026 10:03:30

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 115,10 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,688 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,56 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84,14 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
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