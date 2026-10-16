ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitabler ams-OSRAM-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ams-OSRAM-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ams-OSRAM-Anteile bei 115,10 CHF. Bei einem ams-OSRAM-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,688 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,56 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84,14 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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