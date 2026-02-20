ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Rentable ams-OSRAM-Investition?
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 38,65 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,587 ams-OSRAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 8,51 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22,01 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,99 Prozent abgenommen.
Der ams-OSRAM-Wert an der Börse wurde auf 862,62 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
