ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

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Profitable ams-OSRAM-Anlage? 03.04.2026 10:03:38

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,842 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7,18 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 02.04.2026 auf 8,53 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 92,82 Prozent eingebüßt.

Am Markt war ams-OSRAM jüngst 843,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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