ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
|Profitable ams-OSRAM-Anlage?
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03.04.2026 10:03:38
SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Der Schlusskurs der ams-OSRAM-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 118,73 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,842 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7,18 CHF, da sich der Wert eines ams-OSRAM-Anteils am 02.04.2026 auf 8,53 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 92,82 Prozent eingebüßt.
Am Markt war ams-OSRAM jüngst 843,09 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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