SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in APG SGA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.12.2022 wurden APG SGA-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren APG SGA-Anteile 156,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,641 APG SGA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 205,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,41 CHF wert. Mit einer Performance von +31,41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von APG SGA betrug jüngst 616,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at