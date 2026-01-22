APG SGA Aktie
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren abgeworfen
APG SGA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 177,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,563 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 212,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,44 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 19,44 Prozent gleich.
Insgesamt war APG SGA zuletzt 631,83 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
