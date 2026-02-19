APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Rentabler APG SGA-Einstieg?
|
19.02.2026 10:03:24
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das APG SGA-Papier 176,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in APG SGA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,682 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 209,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 187,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 18,75 Prozent vermehrt.
Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 620,73 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
