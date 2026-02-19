SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit APG SGA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das APG SGA-Papier 176,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in APG SGA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,682 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.02.2026 auf 209,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 187,50 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 18,75 Prozent vermehrt.

Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 620,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

