APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Rentables APG SGA-Investment?
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29.10.2026 10:03:33
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingebracht
APG SGA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die APG SGA-Anteile bei 167,50 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,970 APG SGA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2026 auf 199,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 188,06 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,81 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von APG SGA belief sich jüngst auf 596,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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