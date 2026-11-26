APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Profitable APG SGA-Investition?
|
26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das APG SGA-Papier letztlich bei 174,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 57,471 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 494,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,94 Prozent zugenommen.
APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APG SGA S.A.
Analysen zu APG SGA S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|219,00
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.