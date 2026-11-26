So viel hätten Anleger mit einem frühen APG SGA-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das APG SGA-Papier letztlich bei 174,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 57,471 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 200,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 494,25 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,94 Prozent zugenommen.

APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 602,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at