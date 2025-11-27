SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in APG SGA von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren APG SGA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem APG SGA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die APG SGA-Aktie 159,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 62,696 APG SGA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 209,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 103,45 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 31,03 Prozent angezogen.

APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 617,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at