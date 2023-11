SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen APG SGA-Anteile an diesem Tag bei 171,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,848 APG SGA-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 979,53 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 01.11.2023 auf 167,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,05 Prozent eingebüßt.

Alle APG SGA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 506,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at