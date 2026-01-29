SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die APG SGA-Aktie bei 188,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,319 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.01.2026 1 132,98 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 213,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,30 Prozent.

Insgesamt war APG SGA zuletzt 629,52 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at