APG SGA Aktie

APG SGA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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Performance unter der Lupe 09.07.2026 10:03:25

SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem APG SGA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in APG SGA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die APG SGA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die APG SGA-Anteile bei 186,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das APG SGA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,538 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 193,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,76 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,76 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von APG SGA betrug jüngst 578,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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