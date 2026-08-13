APG SGA Aktie

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WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025

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Profitables APG SGA-Investment? 13.08.2026 10:03:44

SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen APG SGA-Investment verlieren können.

Am 13.08.2021 wurde die APG SGA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 223,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das APG SGA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,843 APG SGA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der APG SGA-Aktie auf 201,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 013,45 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,87 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 602,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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