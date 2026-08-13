APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Profitables APG SGA-Investment?
|
13.08.2026 10:03:44
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA von vor 5 Jahren verloren
Am 13.08.2021 wurde die APG SGA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 223,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das APG SGA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,843 APG SGA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der APG SGA-Aktie auf 201,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 013,45 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,87 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 602,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APG SGA S.A.
Analysen zu APG SGA S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|APG SGA S.A.
|202,00
|-2,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.