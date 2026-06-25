APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Langfristige Performance
|
25.06.2026 10:04:10
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 25.06.2016 wurde die APG SGA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das APG SGA-Papier bei 389,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 2,569 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.06.2026 auf 188,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 482,98 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 51,70 Prozent gleich.
APG SGA war somit zuletzt am Markt 560,15 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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