12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein APG SGA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 215,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in APG SGA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,465 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 209,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,21 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,79 Prozent eingebüßt.
APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 631,82 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
