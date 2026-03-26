SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in APG SGA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades APG SGA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die APG SGA-Aktie bei 215,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,465 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der APG SGA-Aktie auf 197,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,37 Prozent.

APG SGA wurde am Markt mit 590,24 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at