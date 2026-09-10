APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Profitable APG SGA-Anlage?
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10.09.2026 10:03:55
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren eingebracht
Das APG SGA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 217,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,461 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 89,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 195,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 10,14 Prozent.
APG SGA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 595,43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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