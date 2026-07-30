APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|APG SGA-Investment
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 225,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das APG SGA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,444 APG SGA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 89,33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 201,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 89,33 CHF entspricht einer negativen Performance von 10,67 Prozent.
Der Börsenwert von APG SGA belief sich jüngst auf 603,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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