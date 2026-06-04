APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|APG SGA-Anlage im Blick
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04.06.2026 10:04:00
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor einem Jahr eingebracht
Am 04.06.2025 wurde die APG SGA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 234,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 4,274 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 760,68 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Papiers am 03.06.2026 auf 178,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,93 Prozent eingebüßt.
APG SGA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 539,83 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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