APG SGA Aktie
WKN: A0B7X3 / ISIN: CH0019107025
|Lukrative APG SGA-Investition?
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in APG SGA von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das APG SGA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die APG SGA-Aktie an diesem Tag bei 218,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,587 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 201,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 922,02 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 7,80 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von APG SGA bezifferte sich zuletzt auf 605,87 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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