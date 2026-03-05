SPI-Wert APG SGA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das APG SGA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 395,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,253 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.03.2026 gerechnet (210,00 CHF), wäre das Investment nun 53,13 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 46,87 Prozent.

Der APG SGA-Wert an der Börse wurde auf 632,65 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at