Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Langfristige Performance
|
29.12.2025 10:03:51
SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet
Die Arbonia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Arbonia-Anteile betrug an diesem Tag 6,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Arbonia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,819 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Arbonia-Papiers auf 5,22 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,35 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 77,35 CHF, was einer negativen Performance von 22,65 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Arbonia belief sich zuletzt auf 362,53 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arbonia AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Arbonia von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.12.25