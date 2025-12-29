SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Arbonia von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Arbonia-Aktien gewesen.

Die Arbonia-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Arbonia-Anteile betrug an diesem Tag 6,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Arbonia-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,819 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Arbonia-Papiers auf 5,22 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77,35 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 77,35 CHF, was einer negativen Performance von 22,65 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Arbonia belief sich zuletzt auf 362,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at