Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
|Arbonia-Investmentbeispiel
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Arbonia von vor einem Jahr angefallen
Die Arbonia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,02 CHF. Bei einem Arbonia-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 246,990 Arbonia-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.11.2025 auf 4,94 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 153,90 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,46 Prozent.
Arbonia wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,55 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
