SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Ascom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ascom-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 571,429 Ascom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 5,91 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 377,14 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 66,23 Prozent eingebüßt.

Ascom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 197,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at