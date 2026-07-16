SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Ascom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,316 Ascom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (6,03 CHF), wäre die Investition nun 152,66 CHF wert. Mit einer Performance von +52,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 205,70 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at