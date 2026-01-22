Ascom Aktie

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Frühe Anlage 22.01.2026 10:03:51

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Ascom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Ascom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,65 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ascom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 638,978 Ascom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 038,34 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 21.01.2026 auf 4,76 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,62 Prozent eingebüßt.

Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 171,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

