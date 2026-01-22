Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Frühe Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Ascom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 15,65 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Ascom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 638,978 Ascom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 038,34 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 21.01.2026 auf 4,76 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 69,62 Prozent eingebüßt.
Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 171,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascom
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ascom von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
20.01.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Verluste in Zürich: SPI am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Montagshandel in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Ascom
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ascom
|5,48
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.