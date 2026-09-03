Ascom Aktie
WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204
|Lohnende Ascom-Investition?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Ascom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ascom-Aktie bei 18,25 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,795 Ascom-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Ascom-Papiere wären am 02.09.2026 295,34 CHF wert, da der Schlussstand 5,39 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -70,47 Prozent.
Insgesamt war Ascom zuletzt 186,10 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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