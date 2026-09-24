SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das Ascom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,36 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,638 Ascom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 5,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 403,90 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 59,61 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Ascom belief sich zuletzt auf 199,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at