SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Ascom-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,848 Ascom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 5,79 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 33,86 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,14 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Ascom eine Börsenbewertung in Höhe von 180,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at