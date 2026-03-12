Ascom Aktie

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Rentable Ascom-Anlage? 12.03.2026 10:03:19

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Ascom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ascom-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ascom-Papier an diesem Tag bei 15,06 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,640 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 5,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33,73 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 33,73 CHF, was einer negativen Performance von 66,27 Prozent entspricht.

Ascom wurde am Markt mit 173,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Ascom 5,71 0,35%

Ascom 5,71 0,35% Ascom

