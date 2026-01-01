Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Ascom-Investment? 01.01.2026 10:03:37

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.

Am 01.01.2025 wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,16 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 403,846 Ascom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 9 182,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,82 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,17 Prozent abgenommen.

Ascom wurde am Markt mit 137,21 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ascommehr Nachrichten