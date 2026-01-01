SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Ascom-Investment gewesen.

Am 01.01.2025 wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,16 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 403,846 Ascom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 9 182,69 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,82 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,17 Prozent abgenommen.

Ascom wurde am Markt mit 137,21 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at