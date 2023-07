SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in ASMALLWORLD gekostet

Vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden ASMALLWORLD-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren ASMALLWORLD-Anteile an diesem Tag 2,67 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ASMALLWORLD-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3 745,318 ASMALLWORLD-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2023 gerechnet (1,92 CHF), wäre die Investition nun 7 191,01 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 28,09 Prozent gleich.

ASMALLWORLD wurde am Markt mit 22,84 Mio. CHF bewertet. Das ASMALLWORLD-Papier wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie wurde der Erstkurs mit 12,40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at