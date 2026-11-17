Wer vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das ASMALLWORLD-Papier an diesem Tag bei 1,84 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 543,478 ASMALLWORLD-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ASMALLWORLD-Aktie auf 1,25 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 679,35 CHF wert. Mit einer Performance von -32,07 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich jüngst auf 16,33 Mio. CHF. Die Erstnotiz der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Papiers lag beim Börsengang bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at