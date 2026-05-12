ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Lohnende ASMALLWORLD-Investition?
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12.05.2026 10:04:15
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein ASMALLWORLD-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Diesen Tag beendete das ASMALLWORLD-Papier bei 3,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das ASMALLWORLD-Papier investiert hätte, befänden sich nun 316,456 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 189,87 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 11.05.2026 auf 0,60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 81,01 Prozent verringert.
ASMALLWORLD wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,97 Mio. CHF gelistet. Der ASMALLWORLD-Börsengang fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines ASMALLWORLD-Anteils lag damals bei 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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