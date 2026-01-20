ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Rentable ASMALLWORLD-Anlage?
|
20.01.2026 10:04:06
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,25 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 30,769 ASMALLWORLD-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.01.2026 20,62 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,67 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 79,38 Prozent verringert.
Am Markt war ASMALLWORLD jüngst 10,11 Mio. CHF wert. Der ASMALLWORLD-Börsengang fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Das ASMALLWORLD-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
