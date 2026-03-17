ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|ASMALLWORLD-Investment
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17.03.2026 10:03:59
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers betrug an diesem Tag 3,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 144,654 Anteilen. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 16.03.2026 1 886,79 CHF wert, da der Schlussstand 0,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 81,13 Prozent.
ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,68 Mio. CHF. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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