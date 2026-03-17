ASMALLWORLD Aktie

ASMALLWORLD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ASMALLWORLD-Investment 17.03.2026 10:03:59

SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers betrug an diesem Tag 3,18 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 144,654 Anteilen. Die gehaltenen ASMALLWORLD-Aktien wären am 16.03.2026 1 886,79 CHF wert, da der Schlussstand 0,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 81,13 Prozent.

ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,68 Mio. CHF. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Aktie fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASMALLWORLD AG

mehr Nachrichten