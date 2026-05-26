ASMALLWORLD Aktie
WKN DE: A2JE3W / ISIN: CH0404880129
|Lohnender ASMALLWORLD-Einstieg?
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das ASMALLWORLD-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,15 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,957 ASMALLWORLD-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ASMALLWORLD-Papiers auf 0,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52,17 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47,83 Prozent eingebüßt.
ASMALLWORLD erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,68 Mio. CHF. Am 20.03.2018 wurden ASMALLWORLD-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12,40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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